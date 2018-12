FIFA investiga violaciones y amenazas de muerte a jugadoras

La FIFA anunció que investiga violaciones y amenazas de muerte que han sufrido jugadoras de la selección femenina de Afganistán.

Las acusaciones señalan a responsables de la Federación Afgana de Futbol, incluido su presidente, Keramudin Karim.

Este caso fue revelado por el periódico británico The Guardian, según una publicación de la agencia de noticias AFP.

La FIFA dice estar tratando "el tema para no perjudicar a las víctimas" junto con "entidades acreditadas en temas de derechos humanos".

The Guardian publicó los testimonios de una excapitana de la selección, Khalida Popal, que huyó del país en 2016 después de recibir amenazas de muerte.

Además del testimonio de la capitana Shabnam Mobarez, que juega en Dinamarca y de la entrenadora del equipo, la estadounidense Kelly Lindsey.

Popal dijo al rotativo británico que había recogido testimonios de abusos sexuales, amenazas de muerte y violaciones en Afganistán.

Estos abusos sexuales habrían sido cometidos dentro en las instalaciones de la federación, así como durante una concentración del equipo en Jordania.

Stand with @AfghanistanWnt – @FIFAcom @FIFPro @theafcdotcom Stand with us to develop a SYSTEM that gives women & the women’s departments the autonomy to develop the game – a broken system shud no longer put women in positions to look the part but have no power for change! pic.twitter.com/VTan38KE5n

— Kelly Lindsey (@coachaffwnt) December 1, 2018