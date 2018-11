Ana Sofía Gómez confirma su regreso a la gimnasia con un emotivo video

La deportista se paró frente a la cámara y con un emotivo video en el que recuerda sus competencias, anunció que está de vuelta y anhela clasificar a Tokio 2020.

“Uno de los motivos que me impulsó a regresar fue luego de mi retiro, la Federación me entregó a un grupo de niñas para ser un semillero para Guatemala y el estar entrenándolas me impulsó a intentarlo yo, y sobre todo el ver las competencias en las que no pude participar enlo que va del ciclo olímpico, me dio mucho qué pensar y decir que merecía la pena volver a intentarlo”, dijo Ana Sofía.

Mientras la gimnasta habla sobre sus objetivos, entre los que está clasificarse a Tokio 2020, en el video se le puede observar en competencias como los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

“Me retiré por dos años y llevo aproximadamente tres semanas de haber regresado a la actividad deportiva, uno de los objetivos es regresar al nivel que tenía, poder recuperar la parte física, la más importante, la fuerza, flexibilidad y agilidad para hacer la gimnasia, y luego vamos a tratar de lograr un buen objetivo que creo que puede ser alcanzable, tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos, pero si no, entrar al siguiente ciclo olímpico que sería 2020-2024”, expresó.

Sofi destacó que de momento se enfocará en su recuperación física y que probablemente volverá a competir a finales del año 2019.

“Para clasificar a Tokio, se llevará a cabo un Campeonato Mundial en Alemania en octubre del próximo año, y sería el chance que tendríamos para que Guatemala tenga una representante en dichos Juegos Olímpicos, esperamos que sea un buen proceso y pueda recuperarme y ver qué resultados se pueden obtener”, continuó.

Por último, la deportista agradeció a Dios, a la Federación y a sus entrenadores por permitirle regresar, así como a su familia y al pueblo de Guatemala en general.