FOTOS. El emotivo momento en que “Titiman” saluda a sus excompañeros rojos

Marvin Ávila seguro guarda recuerdos inolvidables de su paso por Municipal, y este miércoles lo demostró, minutos antes del partido.

Las imágenes hablan por sí solas, antes de que el el central Éver López, diera el pitido inicial, “Titiman” se acercó a la banca roja, y simplemente no pudo evitar saludar con gran emoción a algunos de sus excompañeros, las palabras no fueron necesarias. Muchas sonrisas y abrazos se pudieron observar.

Foto: Omar Solís

Ávila ha jugado en algunos clubes de la Liga Nacional, entre ellos Suchitepéquez y el Deportivo Siquinalá, sin embargo, no cabe duda de que le guarda un gran cariño al equipo rojo, en el que tuvo la oportunidad de jugar en dos épocas.

Cabe recordar que también tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero, en el Guizhou Renhe, de China.

Foto: Omar Solís

Y mientras Siquinalá no se juega más que el honor, pues los puntos que suma en la tabla de posiciones ya no le alcanza para clasificarse a la liguilla final, Municipal batalla por no quedarse fuera de la fiesta grande, a la que no pudo acceder en el torneo anterior.

Para los rojos sería un rotundo fracaso no poder avanzar a la siguiente fase. De momento se encuentra en la séptima casilla, por detrás de Cobán Imperial, último en zona de clasificación, de momento.