Exjugador revela cómo operaba el representante que acosaba a futbolistas juveniles

El testigo detalló la manera en que Ángel Fuentes le pidió “rifarse” para llegar a la Primera División, confesó que otros chicos hacían cualquier cosa por tener un registro.

Hace pocos días salió a luz el tema de que un representante de jugadores del Veracruz Sub-20, se valía de artimañas para acosar a los jugadores, a quienes les prometía el éxito si accedían a sus deseos, o a no ser nadie, si no lo rechazaban.

En una entrevista con el portal “Mediotiempo”, un exjugador de ese club, que prefirió el anonimato, explicó que él también estaba en la mira de Funes, y cómo a los jugadores que firmaban con él, les pedía favores sexuales.

“Tiene como siente u ocho años que Fuentes agarró mucho poder, no sé quién le dio tanto poder. Él decía que tenía muy buenos contactos, que tenía todos los contactos. Tenía varios compañeros que sí firmaron con él y les pedía algo a cambio. Yo estaba en la Sub-20 y yo tenía un lugar seguro pero de ahí (cuando no firmó) empezó a traer a su gente y a mí me hicieron a un lado porque agarraron a los que representaba él”, dijo, argumentando que su caso no pasó a más porque tuvo buena comunicación con su familia.

El exintegrante de los Tiburones también dijo que en la filial del club ya es común su forma de trabajo. “Tienes que ir con él porque te va a pasar a la Sub-20 y así los propios chavos te decían lo mismo. Ya lo veían normal. Ellos estaban dispuestos a lo que fuera por tener un registro. Decían que nada más rifaban y los registraba".

"Me dijo que iba a jugar, le marcaba hasta a un DT y le decía. Te lavaba el cerebro, ya te decía: ‘fírmame, te voy a poner en Primer’, te prometía todo pero ya después de decía ‘pero te vas a rifar’ y ya sabía lo que era ‘rifar’”. “Cuando los jugadores no accedían, Fuentes cambiaba de estrategia: dejaba de ser amable y comenzaba a amenazar a los juveniles.

El testigo también dijo que Juan Antonio Luna, ex técnico del Veracruz fue el único estratega que se acercaba a los jóvenes para pedirles que no firmaran con él , pues sabía de sus malas prácticas.

De momento, las investigaciones contra Ángel Fuentes alias el “Pato”, continuarán.

*Con informaciones de Publinews Internacional