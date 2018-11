Los rojos anuncian su primera baja oficial de la temporada

Sin que haya terminado la fase de clasificación del Torneo Apertura, Municipal dio a conocer a su afición, su primera baja de la temporada.

Y es que la dirigencia del equipo escarlata comunicó a través de sus redes sociales, que el jugador originario de Costa Rica y nacionalizado guatemalteco, Irving Calderón, sobrino del exentrenador rojo Hernán Medford, no continuará más en el equipo.

“Irving Esteban Calderón Reid llegó a un acuerdo con la institución para rescindir el contrato que lo ligaba al equipo. El futbolista no sería parte de los planes del cuerpo técnico de cara al siguiente torneo, por lo que tendrá el tiempo necesario para buscar un nuevo club. Municipal analizará un posible reemplazo en el Clausura 2019”, expresa el comunicado de prensa.

El club también recordó a sus seguidores, los números de Calderón en lo que va del actual campeonato.

“Jugó un total de 768 minutos y no celebró ninguna anotación propia. Además, acumuló cuatro tarjetas amarillas. El jugador asistió al entrenamiento de este martes, para despedirse de sus compañeros. Municipal le desea a Irving Calderón muchos éxitos en su carrea profesional”, finaliza el comunicado.

No está demás mencionar que Municipal lucha desesperadamente por clasificarse a la liguilla final, a la que no pudo entrar en el torneo anterior. Y aunque recientemente (septiembre) cambió de técnico, aún no ha podido emprender vuelo.

Por el momento los rojos se mantienen fuera de zona de clasificación en la séptima casilla de la tabla con 28 unidades, y en sus dos últimos enfrentamientos recibirá a Siquinalá y visitará a Xelajú MC.