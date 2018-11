Aseguran que el vestuario le dio la espalda a Isco por “sobrepeso”

Algunos kilos de más le habrían ocasionado a Isco un pleito con el vestuario y la prensa asegura que no seguirá con el Real Madrid la próxima temporada.

Así lo dejó ver el reconocido periodista español Eduardo Inda, en el programa “El Chiringuito TV”.

Y es que Isco no atraviesa por un buen momento en el Real Madrid, incluso, la prensa ha comentado que el entrenador Santiago Solari, lo ha castigado por estar “gordo”.

“La primera noticia versa sobre Isco, está en una situación insostenible en el club porque no gozaba del favor de la cúpula y ya no goza del favor del vestuario que ha dicho hasta aquí hemos llegado”, fueron las primeras palabras de Inda.

🚨¡EXCLUSINDA! #Inda: "El VESTUARIO le ha dado un TOQUE a ISCO por su EXCESO DE PESO y su SITUACIÓN es INSOSTENIBLE". pic.twitter.com/DKOB4QGQRx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2018

“Le han dado un toque porque sigue pasado de peso y creo que su situación es absolutamente insostenible y que no seguirá la próxima temporada, porque insisto, antes tenía el favor del vestuario y no el de la cúpula, pero ahora no tiene ninguno”, aseguró Inda.

Aunque los comentarios acerca de su posible sobrepeso recién salieron a luz, el problema de Isco pudo haber surgido desde que padeció de apendicitis.

Santiago Solari, entrenador del primer equipo del @RealMadrid hasta el 30 de junio de 2021.#HalaMadrid pic.twitter.com/m0XyNE60Og — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 13, 2018

Y a pesar de que Solari no se ha referido al tema, no que sí es cierto es que no lo ha tomado en cuenta, Solari no le ha dado ni una sola titularidad en los cuatro partidos que ha dirigido hasta la fecha, lo que hace suponer que no lo necesitara para la próxima temporada.