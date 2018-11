Rooney se despedirá de la selección inglesa en un amistoso en Wembley

A pesar de que hace un año hiciera oficial su retiro de la selección inglesa, el delantero Wayne Rooney ha decidido volver a ponerse la camiseta con el escudo de los “Tres Leones” y representar a su país por una última ocasión.

Según anunció la Federación Inglesa de Fútbol (FA), el jugador de 33 años, quien actualmente milita en el D.C. United, de la MLS, dará su “adiós” definitivo al combinado inglés en un partido amistoso contra Estados Unidos., el cual se disputará el próximo 15 de noviembre en Wembley.

We're proud to announce that our upcoming game against the USA will support @FoundationWR, with @WayneRooney set to join the #ThreeLions squad for the match: https://t.co/Yz85XR2fRR

— England (@England) November 4, 2018