Guatemala mantiene su posición en el ranquin FIFA

El dato más relevante del ranquin FIFA de octubre, es que Bélgica tomó en solitario el primer lugar y relegó al segundo, al campeón Francia.

A diferencia de la clasificación del mes pasado en el que ambos compartían el primer lugar con los mismos puntos 1729, en esta ocasión, los belgas suman 1733, uno más que Francia, 1732.

