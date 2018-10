VIDEO. El “desconocido” goleador europeo que amenaza a las grandes estrellas

Completamente desconocido hace tres meses, un jugador se ha convertido en el mejor goleador de los grandes campeonatos europeos, no es Messi, Cristiano ni Neymar.

Se trata del atacante polaco del Génova Krzysztof Piatek, que a sus 23 años con 9 goles ya está en la mira de las escuderías más poderosas del continente.

