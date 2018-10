“Canelo” Álvarez se convierte en el deportista mejor pagado del mundo en la historia

Gracias a un contrato con la plataforma de transmisión DAZN, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se convirtió en el deportista mejor pagado de toda la historia.

El campeón mundial de los medianos de la AMB y el CMB, firmó este miércoles un acuerdo récord de 365 millones de dólares con la plataforma de transmisión DAZN.

Thank you!! I’m happy to be part of DAZN 👊🏻 https://t.co/INVbk4Q3qC

— Canelo Alvarez (@Canelo) October 17, 2018