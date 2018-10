Maradona ataca inesperadamente a Messi y revela qué hace antes de cada partido

La leyenda del futbol argentino, Diego Maradona, había mantenido el respeto por Messi, pero esta vez lo atacó con frases hirientes e hizo varias revelaciones de Leo.

El técnico de los Dorados de Sinaloa parece que sacó de dentro de su corazón, lo que en realidad piensa del astro del Barcelona, en una entrevista para “Marca”.

Al preguntarle ¿qué pasaría si volviera a ser seleccionador de Argentina?, contestó:

“No llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le dices ‘tírate de cabeza contra el palo’, y él prefiere jugar videojuegos. Haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamaría y lo haría jugar como sé que juega Messi”, expresó.

“Si Dios quiere, me gustaría volver a la selección. Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania, él estaba cobrando un dinero de una estafa que había hecho. Me había inventado una firma. Me falsificaron la firma”, confesó.