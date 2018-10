McGregor y Khabib son suspendidos y uno de ellos amenaza con renunciar

La UFC anunció que McGregor y Khabib fueron suspendidos después de la pelea del sábado que terminó en escándalo, pero uno de ellos amenazó con irse.

Los deportistas quedarán temporalmente suspendidos a partir del 15 de octubre durante 10 días, por los incidentes que ocurrieron en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en la pelea más esperada del año.

La Comisión de Deportes de Nevada oficializó un comunicado en el que se anunciaba la suspensión temporal para ambos luchadores.

El 24 de octubre se llevará a cabo una audiencia en la que se determinará si ambos o alguno de los luchadores quedará suspendido de forma indefinida a la espera de los resultados de la investigación.

Pero el ruso Khabib Nurmagomedov no se quedó de brazos cruzados y amenazó con retirarse de la UFC si la compañía decide despedir a su compañero de equipo Zubaira Tukhugov por golpear a McGregor luego del final de la pelea.

“Si decide despedirlo de la UFC, debes saber que también me perderás a mí”, escribió Khabib en sus redes sociales.

“Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia e iré al final. Si todavía decides despedirlo, no olvides enviarme mi contrato roto, de lo contrario, lo romperé yo mismo. Cancelaste la pelea a Zubaira Tukhugov y quieres despedirlo por pegar a McGregor. No olvides que fue el irlandés quien golpeó a mi otro hermano primerO, mira el video”, expresó Khabib.

I would like to address @ufc

Why didn't you fire anyone when their team attacked the bus and injured a couple of people? They could have killed someone there, why no one says anything… https://t.co/ufn0yhaEG5

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 11, 2018