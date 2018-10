Usuarios se burlan con memes de la crisis del Real Madrid

Las redes sociales se inundaron de memes después de la caída del campeón de Europa ante el Alavés, Cristiano Ronaldo, Bale y Lopetegui fueron los protagonistas de las burlas.

Y es que un gol in extremis de Manu García en el minuto 90+5 desató la crisis de gol en el Real Madrid, que no solo sumó su segunda derrota consecutiva, sino su cuarto partido sin anotar, algo que no pasó por alto para los internautas, que se burlaron hasta el cansancio.





















Publicidad





















Bajo la lluvia de Vitoria, el Real Madrid dominó al Alavés pero fue incapaz de perforar la portería. Recibió el gol, de cabeza, en el último minuto del tiempo adicional (90+5).

Lopetegui intentando levantar la situación del Real Madrid. pic.twitter.com/sFonuHNoHe — Bonedios (@IlCapoBonera) October 6, 2018

Con casi siete horas sin marcar (6 horas y 49 minutos), el gigante blanco vive su sequía más larga desde 1985.

Los mejores memes del Alavés-Real Madrid pic.twitter.com/FnJ8Occ6JS — Jaqueline Miramontes (@jakiemira77) October 6, 2018

En la clasificación el Alavés alcanza los 14 puntos y se sitúa a la misma altura que el Real Madrid y el líder Barcelona, que podría distanciarse en caso de victoria o empate el domingo en Valencia (16º).

Cuando creíamos que el Real Madrid de Benítez era lo peor, Lopetegui nos muestra lo equivocados que estábamos. pic.twitter.com/7KCELtKO2o — Orquídea (@Orquidea_am) October 6, 2018

Los errores en la definición de los atacantes blancos comienzan a perturbar seriamente a Lopetegui, con la sombra de su predecesor Zinedine Zidane, ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, cada vez más larga.

Los memes de la derrota del Real Madrid ante Alavés: burlas a Bale, Benzema y Florentino pic.twitter.com/bb0z6ywQWY — Futbol de Honduras (@hondufut) October 6, 2018

"Lógicamente estamos decepcionados, queríamos ganar, hemos arrancado bastante bien, con opciones de gol y entrando fuerte y el hecho de no marcar nos ha castigado haciendo méritos para sacar mejor resultado. La derrota es un castigo excesivo", dijo Lopetegui tras el duelo.

Lopetegui Real Madrid Alavés pic.twitter.com/wM403mHjq5 — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) October 6, 2018

*Con información de AFP