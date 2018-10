FOTOS. La llama olímpica brilla por primera vez en Argentina

Los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 quedaron inaugurados este sábado con un espectáculo de luces, acrobacia área y danza de tango ante una multitud frente al tradicional Obelisco de la capital argentina.

"Iniciemos los Juegos", exhortó desde el palco Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), antes de dar la palabra al presidente argentino, Mauricio Macri, quien declaró formalmente abiertas las competiciones.

El pebetero fue encendido por dos medallistas olímpicos de oro por Argentina, la judoca Paula Pareto y el velista Santiago Lange.

"Estamos unidos por los valores olímpicos", dijo Bach, ubicado en el palco junto al deportista senegalés Amadou Ndiaye, en cuyo país se realizará la IV edición de los juegos dentro de cuatro años.

"Estos son los primeros juegos olímpicos en Argentina, con una fiesta inaugural por primera vez fuera de un estadio y gratuita. Se consagra la igualdad de género", dijo el presidente del comité organizador, Gerardo Werthein.

