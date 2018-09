VIDEO. Ronaldinho le hizo una travesura a Carles Puyol, en una transmisión en vivo

El astro brasileño no se pudo resistir y le hizo una travesura a otra de las leyendas del futbol mundial, Carles Puyol, así le contestó el español.

Ambos jugadores se encontraban en la inauguración este miércoles, de un Cruyff Court, un pequeño campo de futbol que busca fomentar el deporte entre niños y jóvenes necesitados.

Captura de video

A este evento asistieron estas figuras, quienes dejaron una imagen para la historia, que recordó a muchos los momentos que debieron compartir cuando jugaban juntos en el Barcelona.

Y es que mientras ambos conversaban en uno de los paneles ubicaos en el lugar, Ronaldinho aprovechó una distracción de Carles para hacerle un “tunelito” mientras este tenía las piernas abiertas, algo que dio risa a ambos, aunque Puyol reaccionó colocando el codo en el pecho del brasileño.

El video se hizo rápidamente viral, y la mayoría de los usuarios en redes sociales, halagaban a ambos exjugadores, aunque no podían negar que Ronaldinho mantiene su magia.

“¡Upa! Por eso siempre hay que estar atentos cuando Ronaldinho tiene el balón en sus pies jajaja”, escribió el reconocido periodista deportivo, Luis Omar Tapia.

¡Upa! Por eso siempre hay que estar atentos cuando #JarJarBinks Ronaldinho tiene el balón en sus pies jajaja pic.twitter.com/iRNXI91WIo — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 28, 2018

“Tira el cañito y Puyol no lo deja pasar. Ninguno cambia, jaja. Hay cosas que no se olvidan”, “¡Los genios son así! En un evento solidario, Ronaldinho no aguantó y le tiró un caño a Puyol. Al catalán no le gustó nada”, fueron algunas de las opiniones en Twitter.