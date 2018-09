“El miedo solo me ha motivado alcanzar el éxito”, dice la boxeadora Leilany Reyes

Lleva seis años con los guantes puestos y desde entonces ha peleado por derribar cada obstáculo en su camino, y golpe a golpe se ha abierto paso en un deporte no apto para débiles.

Así es la Campeona Nacional de Boxeo, Leilany Reyes, quien recientemente hizo lo que ninguna mujer había conseguido, ganar una medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se colgó el bronce, y aunque aunque confiesa que al principio de su carrera sintió miedo, ahora nada la detiene.

Foto: Omar Solís

Leilany se prepara para sus próximos retos, la VI Copa Internacional Carlos Velásquez, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en Pastores Sacatepéquez, el Mundial en India, al que aspira asistir para cumplir otro sueño. Además, estudia psicología.

¿Cómo surgió la idea de practicar boxeo?

Me inicié en 2012, estaba terminado la escuela y quería practicar algunos deportes, pero lo último que hice fue boxeo y me encantó, desde ese día ya no di vuelta atrás.

¿Te apoyó tu familia?

Fue un cambio muy drástico a lo que solía hacer, pero siempre me han apoyado en lo que he querido y están muy orgullosos de los resultados que he obtenido.

Foto: COG

¿Sentiste miedo al inicio?

Sí, miedo al fracaso, pero con el correr del tiempo me di cuenta que el miedo solo me ha motivado a alcanzar el éxito. El miedo a los golpes es normal, pero conforme avanzas te das cuenta que ya no importan, es como en la vida, más de algún golpe recibiremos, pero seguimos luchando.

¿Qué te ha enseñado este deporte?

Muchos valores, responsabilidad, esfuerzo, disciplina e integridad, sobretodo integridad, y es lo que tratamos de demostrar cuando competimos internacionalmente, solo queremos cumplir la meta y estar del lado correcto para lograr las metas. El deporte me enseñó a amar a mi país y a ponerlo en alto.

¿Cómo lograste encajar en un deporte dominado por hombres?

Al principio costó mucho, conseguir una pelea para nosotras era muy difícil, peleábamos entre nosotras, luego comenzamos a pelear con hombres y empezamos a perder el miedo, ellos siempre van a pegar más fuerte que una mujer, pero eso nos ayudó a crecer.

¿Cuánto costó conseguir igualdad?

Mucho. Hemos luchado, entrenado duro, y entregado todo para abrirnos paso en el boxeo, hasta la fecha aún cuesta, pero ya no como antes, hay más oportunidades para las mujeres, tanto la Federación como el Comité Olímpico nos han apoyado, ya no nos cierran las puertas por ser mujeres, competimos, hay igualdad, que era lo que buscábamos.

¿Cuándo fue tu primera pelea internacional?

En 2013 en Guatemala, por eso la Copa Carlos Velásquez es muy importante para nosotras, porque se creó para buscar fogueo para nosotras, no teníamos capital para viajar, y no nos quedaba más que invitar a otros países a que vinieran, y eso nos benefició.

En esa ocasión gané medalla de bronce y la sensación que tuve no me la borra nadie, soporté los cuatro asaltos, peleé lo mejor que pude, y al pueblo de Guatemala le gustó.

Foto: Omar Solís

¿Cuántas veces haz ganado la Copa Carlos Velásquez?

Una vez. La final fue contra la representante de México, un país de gran reputación en el boxeo, fue una de las mejores peleas de mi vida. La preparación fue intensa pero me sentía fuerte con mi país apoyándome, y gané la medalla de oro.

¿Cómo te sientes por el logro en Barranquilla?

Me emociono solo de recordarlo, logré el bronce, por el que me siento muy motivada porque es la primera medalla que se ha logrado en el boxeo femenino en esta competencia. Me enorgullece haber traído esta medalla a Guatemala.

¿Irás al Mundial de Boxeo?

Estoy con todos los ánimos, pero están viendo si se me permite competir o no, se requiere

cierta cantidad de dinero, dependemos del Comité Olímpico Guatemalteco y de la Federación. Con el apoyo que nos han brindado hemos logrado muchas cosas y ahora veremos si es posible asistir. Será en India a finales de noviembre, esperamos que nos den pase libre para asistir.

Foto: Facebook

¿Cuál ha sido tu peor experiencia?

Cuando me negaron mi participación en Argentina, iba en busca de una plaza para los Juegos Olímpicos, ya estaba juramentada y entrevistada, y una semana antes me dijeron que no podía asistir porque no era ranqueable. Había peleado internacionalmente pero los logros que había alcanzado no eran suficientes. Eso me lastimó y me pregunté ‘¿lo dejo todo hasta acá, o continuó? Me dolió muchísimo porque me dijeron que no era lo suficientemente buena para asistir. Sin embargo, con los logros que alcancé en los Centroamericanos y Centroamericanos y del Caribe comprobé que sí puedo hacerlo, lo estoy logrando y sé que vendrán mejores oportunidades.

¿Qué mensaje le envías a las mujeres?

Las motivo de que no se pongan límites, que experimenten, qué vivan, qué disfruten, que no se aferren a algo o a alguien, porque el mundo tiene muchas cosas maravillosas por ofrecer, y solo por ser mujer no significan que no las puedan hacer, al contrario, tenemos las mismas posibilidades que cualquier persona que tenga esperanza, que tenga sus metas puestas y que tenga lo más importante, valor para hacerlas.

Foto: COG

Sus logros