FOTO. Mbappé posa con una camiseta del Santos firmada por Pelé

El francés Kylian Mbappé sigue conquistando al mundo. El joven ariete galo, coronado campeón en la pasada Copa de Rusia, se ha convertido en uno de los mejores jugadores en la actualidad.

Y además de crear buenas sensaciones entre los fans, el delantero se ha ganado a pulso el respeto de colegas y leyendas del deporte. Esto quedó demostrado el domingo, con el regalo que recibió de parte de una de las máximas figuras en la historia del fútbol: el brasileño Pelé.

A través de sus redes sociales, Mbappé presumió el obsequió enviado por el mismísimo triple campeón del mundo.

"Gracias por este magnífico regalo, Rey", escribió el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) en un tuit acompañado de una fotografía en la que aparece posando junto a una camiseta del Santos, firmada por Pelé.

A sus 19 años y 6 meses, Mbappé se convirtió en el segundo goleador más joven en una final de un Mundial, solamente por detrás del propio Pelé, quien con 17 años y 8 meses anotó en el partido contra Suecia (5-2) en la edición de 1958.

El astro brasileño no tardó en responder a su pupilo con un mensaje publicado también en Twitter. "De nada, Kylian Mbappé (…) Creo que tú tienes algo especial. Solo tengo dos consejos para darte: sigue siempre humilde y continúa trabajando duro. Estoy seguro de que lo harás", escribió.

