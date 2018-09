¡No jugarán! Futbolistas profesionales no participarán en el campeonato de la Liga Nacional

“¡Estamos hartos! Queremos cambios”, fue el mensaje inicial con el que el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala dio paso a una conferencia de prensa en la zona 13, para compartir una decisión unánime tomada por todos sus miembros.

El jugador Carlos Figueroa tomó el micrófono y antes de leer el comunicado oficial indicó que desde ese momento sería únicamente él quien estaría autorizado para brindar información sobre las decisiones de los futbolistas.

A dicha reunión también se hicieron presentes jugadores de la Primera División y de otras ramas del futbol nacional.

Las razones por la que los futbolistas tomaron esa decisión son “la extrema sanción a Freddy Thompson”, “comentarios racistas hacia Marvin Ávila” y la “agresión física hacia el Deportivo Reu, en el estadio de Nueva Concepción, en donde ingresó gente armada”.

Según el mediocampista nacional, han sido muchos años en los han intentado dialogar con las asociaciones que los han representado, para buscar acuerdos que establezcan condiciones justas y equitativas para todos.

También notificó que el 21 de junio fueron recibidos por la comisión en la que “expusimos a detalle con copia de contratos, la situación. Pero no quisieron hacer cambios, dijeron que estaba muy de cerca el campeonato”, expresó.

El futbolista indicó que aunque varios compañeros hicieron solicitud de diálogo a las ligas, ninguna respondió. Por lo tanto, tomaron dicha decisión.

Los jugadores no creen justo el hecho de que ese mismo fin de semana “por insultos racistas y por agresión a colegas”, los responsables de los clubes solo reciban una sanción económica, mientras que a Thompson se le está perjudicando en su aparición en los juegos oficiales.

Figueroa hizo de conocimiento público que hasta el momento “ya hay amenazas, hay jugadores que ya están verbalmente despedidos, también hay jugadores que ya están multados por participar en esta decisión”.

“No queremos más dinero, queremos justicia…no queremos que si no clasificamos no se nos pague… no es justo que no se nos pague las pre temporadas”, añadió del deportista guatemalteco.