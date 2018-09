Patinadora Dalia Soberanis pone a Guatemala en lo más alto del podio en Alemania

View this post on Instagram

🔙 Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Primero que nada quiero darle las gracias a Dios por hacer posible lo imposible y demostrarme que su tiempo es perfecto, no solo me dió una medalla de Oro sino que la primera para mi país en estas justas y la primera de Oro en la historia del patinaje Guatemalteco, la alegría y orgullo que siento por haber representado dignamente a mi país es indescriptible, me deja una enorme satisfacción y no solo por el excelente resultado sino por poder inspirar a muchas personas a creer y demostrar QUE SI SE PUEDE!!! Quiero agradecer al @coguatemalteco y Federación por brindarnos una EXCELENTE preparación. Al @clubpatinajenvigado por poner a nuestra disposición sus instalaciones. Al mejor entrenador @orlandovalenciae por estos 3 años donde indudablemente mejoré muchísimo, gracias por todos los consejos y guiarme hacia el éxito. A mi familia y amigos pero en especial mi mamá por su apoyo incondicional. A mis patrocinadores @achillesguatemala @cityrunoficial @coequipier por creer en mí. GRACIAS porque todos ustedes han aportado para esta medalla. También estoy muy agradecida con todos los guatemaltecos que celebraron mi medalla, es INCREÍBLE todo el apoyo y mensajes de felicitaciones que he recibido!!! Ustedes nos inspiran a seguir ganando más para Guatemala y por eso quiero invitarlos a que lleguen este domingo de 11am a 1pm al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a convivir con todos los atletas que estuvimos participando en Barranquilla. No me queda nada mas que aprovechar a decir que si se quieren sumar a mi equipo de patrocinadores, la puerta esta abierta. #Guatemala #JuegosCentroamericanosydelCaribe #RetoBarranquilla #somosGuate #unpaisganador #pasionporGuate #todossomosGuate #orgullochapin #guatemalansbelike #guatemalapower #speedskater #pherhapsyouneedalittleguatemala #skatergirl #SLM #inlinespeedskater #trainhard #believeit #justdoit #livingthedream #coequipier #quicisportif #aerosuit #astronova #achillesGuatemala #achillesathletes #cityrun #teamcityrun #yosoycityrun #yousocityrun #yoamocityrun