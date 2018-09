Marco Pappa no jugará con Deportivo Petapa, según el técnico Rafael Loredo

El técnico de Deportivo Petapa, el mexicano Rafael Loredo, dio pormenores sobre el equipo petapeño, indicando que el mediocampista Marco Pablo Pappa no jugará con el plantel.

Estas declaraciones avivaron nuevamente la novela que ha vivido el exjugador de Municipal, precisamente desde que dejó a los escarlatas, y ahora que supuestamente ya había sido incorporado con los de San Miguel Petapa, cosa que se había confirmado recientemente.

El pasado 30 de agosto se dio a conocer que el habilidoso zurdo ya había llegado a un acuerdo con los loros y todo estaba listo para que se metiera de lleno a los entrenos y en consecuencia, que pudiese ser tomado en cuenta por el timonel azteca.

Ahorita me meteré de lleno con mis compañeros, sé que poco a poco vamos a ir mejorando. Ya había entrenado con muchos de los chicos las últimas veces y sé que hay talento, hay juventud, hay gana, y me hicieron recordar mi proceso de formación. No va a ser fácil esto pero nada imposible", aseguró en ese momento.