Sangrientas escenas causan polémica en lanzamiento de documental de “Pistorius”

De verdediging in de zaak-Oscar Pistorius heeft de ‘Blade Runner’ op zijn geamputeerde benen door de rechtszaal laten lopen. Ze willen daarmee het pleidooi kracht bijzetten om hem niet te zwaar te straffen, omdat hij ‘kwetsbaar’ is. Pistorius hangt minimaal vijftien jaar cel boven het hoofd vanwege het doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp. #rtlnieuws #nieuws #pistorius #bladerunner #benen #rechtszaak #doodschieten