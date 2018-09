Cristiano Ronaldo abrirá un nuevo hotel en París, esta será la inversión que hará

La fortuna de Cristiano Ronaldo continuará al alza, así lo confirmó el grupo hotelero Pestana, que anunció la apertura de un nuevo hotel CR7, ahora en París.

La inauguración de este complejo de cuatro estrellas y 210 habitaciones será el más grande hasta ahora de la red “CR7” y “representa una inversión de 60 millones de euros”.

Como con los demás hoteles, propiedad del delantero portugués, las inversiones se realizan al 50% entre el jugador y el grupo Pestana, encargada de estos negocios.

"Es importante que la marca Pestana CR7 se instale en París, una de las ciudades más visitadas del mundo", expresó la estrella de la Juventus, citado en un comunicado.

Los primeros hoteles "CR7" se abrieron en 2016 en Lisboa y Funchal, esa última la ciudad natal de Cristiano Ronaldo, en la isla de Madeira.

“José Roquette, representante del Grupo Pestana, “es un gran orgullo confirmar la marca Pestana CR7 en los principales destinos turísticos mundiales, y esta expansión refuerza su visibilidad global”.

