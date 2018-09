La UEFA “da luz verde” a una nueva competición de clubes

El presidente de la Juventus, nuevo club de Cristiano Ronaldo, reveló que la UEFA ha autorizado un nuevo torneo de clubes.

Según Andrea Agnelli, la competición europea se llevaría a cabo a partir de 2021 con la participación de 32 clubes.

The 21st #ECAGeneralAssembly in Split comes to a close 👋 pic.twitter.com/QzgB87iNr9

“Se ha dado luz verde a la creación de una tercera competición europea de clubes, a partir de la temporada 2021-2022”, expresó Agnelli, también presidente de la Asociación Europea de Clubes, durante la asamblea general de esa entidad en Croacia, según el Twitter de la propia ECA.

La UEFA "reflexiona constantemente en el formato de sus competiciones y estudia una variedad de opciones", indicó la confederación europea en una reacción transmitida a la AFP.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:

"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN

— ECA (@ECAEurope) September 11, 2018