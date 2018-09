Caricatura de Serena Williams es calificada de “ofensiva, sexista y racista”

La escritora británica JK Rowling, autora de la saga de Harry Potter, ha sido una de las miles de personas que criticó el trabajo de un dibujante australiano que apostó por Serena.

La caricatura de Mark Knight hirió la sensibilidad de miles de personas alrededor del mundo, con su creación publicada por el periódico “Herald Sun”.

De acuerdo a la interpretación de los críticos, en el dibujo se ve a Serena Williams con unos labios muy voluminosos y un aspecto masculinizado, en medio de una crisis y saltando sobre su raqueta, que rompió en un enfado durante la final que perdió el sábado en el Abierto de Estados Unidos.

El ataque de ira de Serena Williams contra el árbitro de silla de la final del torneo neoyorquino dio la vuelta al mundo.

La estrella estadounidense fue castigada con una multa de 17 mil dólares y denunció sexismo y un doble rasero en el trato a los hombres y las mujeres en el tenis.

Serena Williams fue derrotada en la final por la japonesa Naomi Osaka y dejó escapar la posibilidad de sumar un 24º título del Grand Slam.

"¿No puedes, simplemente, dejarle ganar?", le pregunta el árbitro a Osaka en el dibujo de Knight.

El dibujante, conocido por sus caricaturas controvertidas, fue ampliamente criticado, incluso por parte de un miembro del Congreso estadounidense.

"Bravo por haber reducido a una de las mayores deportistas vivas a rasgos racistas y sexistas, y por haber transformado a otra gran deportista en un accesorio sin rostro", se enfadó la escritora JK Rowling.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 10, 2018