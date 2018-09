La Asociación Mundial de tenis femenino denuncia trato sexista hacia Serena Williams

La WTA emitió este domingo un comunicado en el que consideraba que existía un doble rasero a la hora de arbitrar a hombres y mujeres, tras denunciar la estadounidense Serena Williams "sexismo" en las decisiones del árbitro portugués Carlos Ramos durante la final de la rama femenina del torneo que se jugó en Nueva York.

"Ayer también trajo a la primera plana la cuestión sobre si se aplican diferentes estándares entre hombres y mujeres a la hora de arbitrar partidos. La WTA cree que no debería haber diferencias en los estándares de tolerancia a la hora de que los hombres y las mujeres expresen sus emocionoes y estamos comprometidos en trabajar con el deporte para asegurar que todos los jugadores son tratados igual. No creemos que eso ocurriera la pasada noche", explicó el organismo en un comunicado.

Fuerte multa

Williams fue multada con US$17 mil por la Asociación de Tenis de Estados Unidos por su polémico comportamiento durante la derrota ante la japonesa Naomi Osaka.

La norteamericana recibió una primera advertencia por recibir órdenes de su entrenador, una segunda por romper una raqueta y la tercera por llamar "mentiroso" y "ladrón" a Ramos.

El luso primero sancionó a la jugadora al ver que su entrenador, el francés Patrick Mouratoglou, le hacía señales con las manos, por lo que tendrá que pagar US$4 mil.

"No hago trampas para ganar, prefiero perder", le dijo ella cuando cedía 15-40 en el segundo juego del segundo set tras perder 2-6 en la primera manga.

Poco después, tras perder el quinto juego con su saque (3-2), tiró la raqueta contra el suelo, provocando una segunda advertencia, un punto menos en el sexto "game" y ahora una multa de US$3 mil.

Serena se retiró a su rincón y siguió discutiendo con el juez hasta que en el séptimo juego, tras ir por detrás 3-4, explotó.

"Has atacado mi carácter, esto está mal (…) Me debes una disculpa (…) Eres un mentiroso. Eres un ladrón, me has robado un punto", gritó muy enfadada, para amenazar después. "Nunca más vas a volver a arbitrarme. Nunca", añadió.









Publicidad









La polémica no cesa

Ramos decidió entonces sancionarla de nuevo, en este caso con la pérdida del octavo juego al ser advertida por tercera vez, teniendo que hacer frente además a una multa de US$10 mil por violar el código de conducta.