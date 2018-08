Audio Carlos Ruiz: “Yo no le insulté o falté el respeto a Juan Carlos Plata”

Unos tuits de Carlos “el Pescado” Ruiz hacia la Comisión Normalizadora de la Federación Nacional de Futbol, desató una gran polémica donde Juan Carlos Plata, quien es parte de dicha Comisión se molestó al sentirse aludido y declaró que se sentía decepcionado por las publicaciones del exgoleador de la Selección Nacional.

“Comité de Regularización de la Fedefut, para cuándo harán los cambios por los cuales los puso ahí Rafael Tinoco, y me recontra urge que den las fechas para las elecciones de la Fedefut y que el nuevo presidente sea electo no “puesto” por Tinoco”, es uno de los tuits de Ruiz.

La siguiente publicación fue la que hizo estallar a Plata, quien dijo que estaba organizándole un homenaje a Ruiz para el juego ante Argentina el 7 de septiembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles ante Argentina, y que por ese señalamiento dio marcha atrás a todo.

“Vergüenza que la Fedefut utilice el partido Argentina vs. Guatemala para engañar a mis paisanos que residen en Los Ángeles (LA), 1) MENTIRA que parte de las entradas servirán para ayudar a los damnificados del volcán. 2) ¿Qué Argentina se presentará? Rafael Tinoco y Comité Normalizador, ¿para cuándo los cambios?

Estos tuits, los cuales ya borró de su cuenta, hirieron a Plata quien no dudó en dar su versión y expresó: “Me decepcionaron totalmente las declaraciones que está dando “el Pescado” porque primero se debe informar antes de hacer un juicio, está tratando de mafiosa a la comisión, y yo estoy ahí, no es lo correcto, él me conoce y sabe cómo soy, como lo he dicho siempre, si detecto algo aquí, yo mismo renuncio”.

Pasaron los días y no se supo más de Carlos Ruiz, quien estaba de vacaciones; sin embargo, salió a hablar del tema y le responde a Plata.

“Yo no tengo ningún problema con Juan Carlos Plata, yo lo que hice en mi Twitter fue una denuncia de cómo se estaban manejando las entradas en Los Ángeles y hasta donde sé, bajo el consentimiento del Comité Normalizador. Eso fue lo que hice yo no le insulté o falté el respeto a Juan Carlos Plata”, mencionó.

Ruiz está sorprendido por las declaraciones del “Pin” porque siempre lo ha considerado una persona tranquila y que no le gustan los problemas, pero sí esperaba alguna respuesta del propio Tinoco.

“A mí me sorprende porque yo conozco a Juan Carlos Plata futbolista, conozco al Juan Carlos Plata entrenador y la personalidad de Juan Carlos Plata siempre fue el no meterse en problemas. Me sorprende que haya hecho estas declaraciones, hubiese esperado que quien me respondiera fuera Rafael Tinoco que él fue quien los puso ahí.

Ruiz mostró estar tranquilo asegurando que no le quiso faltar el respeto al "Pin" y que el también exgoleador nacional y ahora miembro de la Comisión Normalizadora de la Fedefut y que esto se lo tomó personal.

"Juan Carlos se tomó esto personal, nadie más hasta donde sé hizo alguna declaración, yo no sé si quiere ser el chaleco de balas de esta Comisión, está bien. Si yo tengo al "Pin" con el respeto que le tengo y lo tengo enfrente le digo sentémonos quiero expresar mi sentir y decirle: Juan Carlos el futbol nos va a olvidar, pero vos podes ser el impulsor de un cambio en el futbol de Guatemala ahora que estás en la Federación y eso no lo va a olvidar el guatemalteco. Yo no soy enemigo de Juan Carlos Plata".

Ruiz mencionó que no le va a responder a Plata por las declaraciones que él dio por el respeto que le tiene, pero sí le sorprendió que utilicen la tragedia del volcán de Fuego para vender las entradas para el juego ante los argentinos.

"Me sorprendió de que el Comité, la Federación o la gente que organizó esto en Los Ángeles, utilice la tragedia del volcán de Fuego para vender entradas, eso sí es una sinvergüenzada. El guatemalteco que reside en California no necesita de ese tipo de mentiras para ir al estadio. Siempre nos han apoyado en California porque es como estar en Guatemala y no necesitan ese tipo de artimañas, no engañemos así a la gente", dijo.

Ante la aparición de Ruiz tras toda esta polémica no se descarta que ambos se vean de frente en Los Ángeles previo al juego de la Selección Nacional ante Argentina y arreglen a lo que "el Pescado" le llamó una novela.