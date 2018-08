Cristiano Ronaldo causó fractura nasal y traumatismos a portero y le escribió

El crack de la Juventus tuvo un fuerte choque con Stefano Sorrentino, a quien causó una fractura nasal y dos traumatismos, esto reveló el portero del Chievo de Cristiano Ronaldo.

CR7 debutó oficialmente con la Juventus este sábado, en su visita al Chievo Verona, y aunque no anotó, pudo festejar con el equipo de Turín, en la primera jornada de la Serie A.

Foto: AFP

Sin embargo, el crack portugués no tuvo el debut soñado, no solo porque no anotó, sino porque tuvo un incidente fortuito con el guardameta del equipo de Verona, Stefano Sorrentino.En la acción, en la que además el árbitro anuló un gol de Mandzukic por una mano de CR7, el ex del Real Madrid tuvo un fuerte choque con Sorrentino, quien quedó tendido en el césped y pidiendo ayuda.

Foto: AFP

Al principio no se creyó grave el golpe del guardameta, pero terminó con una fractura nasal, un traumatismo en la cervical y otro en el hombro izquierdo, de acuerdo al informe médico.Ante lo sucedido, Cristiano Ronaldo se disculpó en privado con el portero de 39 años, así lo reveló el portero.

“He recibido un mensaje de cercanía y pronta recuperación por parte de Cristiano Ronaldo. ¡Gracias, leyenda!”, escribió Sorrentino en su cuenta de Instagram, aunque no especificó cuáles fueron las palabras de Ronaldo.

Sorrentino había sido fundamental en el partido, y había hecho dos grandes atajadas, una de ellas al propio Cristian Ronaldo, pero tuvo que ser retirado de la gramilla en el minuto 92.