Serena Williams recibió una noticia que rompió su corazón y provocó su peor derrota

La tenista estadounidense confesó que sufrió la peor derrota de su carrera, porque momentos antes recibió una de las peores noticias de su vida.

Nadie podía encontrarle lógica a la estrepitosa caída de Serena Williams, de una de las mejores tenistas del mundo, cuando terminó vapuleada por la británica Johanna Konta por 6-1 y 6-0, el 31 de julio pasado, en el torneo de San José.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jul 6, 2018 at 12:14pm PDT

Pero nadie imaginaba los momentos tan amargos por los que estaba pasando la tenista en cada golpe que daba a la pelota, y no fue sino hasta hace algunos días, que reveló qué fue lo que ocurrió.

En una entrevista con la revista Time, Williams confesó que horas antes del partido ante Konta, se enteró a través de las redes sociales, que el asesino de su hermana Yetunde Price sería puesto en libertad condicional, algo que destrozó a la deportista.

Yetunde Hawanya Tara Price

Elder half sister of Venus & Serena Williams died on September 14th, 2003 in a drive by shooting.

Yetunde was a registered nurse, owned a salon, had 3 kids was a victim of #GunViolence

-33,000 People a yr Die from Guns #GunControl #gunsense pic.twitter.com/lZrn4SEGKg

— brandon • ∆ngel 👽💀 (@RunwayBrandon) August 16, 2018