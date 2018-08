Video. Periodista argentino asegura que Messi no estará ante Guatemala

Mientras la Asociación Argentina de Futbol (AFA) se mantiene en completo silencio y no se ha manifestado sobre el tema de que si continuará o no Lionel Messi, un periodista argentina ha salido a dar fuertes declaraciones que dejan claro el panorama del astro de la albiceleste y su futuro.

Y es que recientemente Juan Carlos Plata, miembro de la Comisión Normalizadora de la Federación de Futbol de Guatemala, aseguró que la invitación del juego entre Guatemala y Argentina venía con Messi incluido, pero según declaraciones de Hernán Castillo, "Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos", por lo que el 10 y capitán argentino no estaría ante la bicolor nacional el 7 de septiembre y contra Colombia el 11.

#TNTSports | @HernanSCastillo con información de ÚLTIMO MOMENTO: "Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar" pic.twitter.com/SuGyAZjnsF

— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 14, 2018