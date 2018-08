Guatemalteca Gaby Soto pasa las pruebas con equipo de México

La ciclista Gabriela Soto pasó las pruebas y está muy cerca de formar parte del equipo mexicano que ganó la Vuelta Femenina a Guatemala. Así fueron las evaluaciones a las que se sometió.

Gaby, quien terminó como mejor guatemalteca en la Vuelta Femenina y es la actual campeona nacional de ruta, dijo que el entrenador del Swapit-Agolico, David Plaza, quedó satisfecho con su trabajo y que espera incorporarse al equipo en septiembre y así competir en la Vuelta a Colombia.

La campeona nacional de ruta, le contó a Publinews cómo fue su experiencia en el vecino país, y cuáles son sus aspiraciones.

¿Cómo te sientes a tu regreso de México?

Muy contenta, pensé que las pruebas iban a ser más fáciles pero estuvieron complicadas, sin embargo traje buenas noticias al país, pues el entrenador me dio la oportunidad de quedarme en el equipo.

¿Y Cuándo te incorporarás?

Espero que sea en septiembre, se deben hacer algunos trámites en la Federación, pues pertenezco al equipo Decorabaños, y el cambio puede llevar algún tiempo. El entrenador quiere que me incorpore lo antes posible para que pueda competir en la Vuelta a Colombia.

¿Cómo fueron las pruebas con el Swapit-Agolico?

Fueron tres pruebas, una de 1 minuto, otra de 5 minutos y otra de 20. Ellos se rigen mucho por los números, me pidieron uno número determinado y no alcancé, pero quedé muy cerca. El entrenador dice que llegué muy cansada por la Vuelta Femenina y por el viaje, así que me dijo que trabajará más conmigo para mejorar.

¿Este es tu sueño realizado?

Es el sueño más grande que he tenido, desde hace 3 años he venido trabajando muy duro para poder estar bien en las carreras nacionales y buscar una oportunidad en el extranjero, pero no imaginé que la Vuelta me abriría las puertas para integrar un equipo tan profesional como este.

¿Desde hace cuánto practicas ciclismo?

Me inicié hace 9 años, antes practiqué triatlón pero tuve algunos inconvenientes, y luego me incliné por el ciclismo.

¿Por qué elegiste este deporte?

Antes no me gustaba, me daba mucho miedo, pero una amiga me invitó a practicarlo y luego me gustó el ambiente y la gente que lo rodea. En la temporada 2011-2012 me retiré por falta de apoyo económico pero después me reincorporé en 2013 a la Selección.

¿Ha sido difícil llegar a donde estás?

Sí, pero he trabajado duro para demostrar que las chicas de ciclismo femenino también podemos, y que se puede alcanzar un buen nivel desde adentro, aunque afuera se aprenden muchas cosas.

¿Tu familia te ha apoyado siempre?

Al principio mi papá no quería que practicara ciclismo porque es muy peligroso, quería que me enfocara en mis estudios y que me graduara, pero al final pude llevar las dos cosas de la mano y demostrar que sí se puede, ahora ambos me apoyan, siempre están a mi lado así que el triunfo también es de ellos.

¿Cuáles han sido tus peores experiencias?

He tenido varias caídas que me han dejado fuera de eventos más importantes, duelen los golpes pero duele más el haberme preparado todo un año y no poder competir. He tenido varias fracturas y he estado hospitalizada, pero esto es así, he tenido que superarlo y no darme por vencida. En 2013 sufrí un golpe muy fuerte en la cabeza y tuve que abandonar, y hace dos años me fracturé la clavícula.

¿Y cómo van los estudios?

Ya los finalicé, solo estoy a la espera del acto de graduación. Terminé la carrera de Administración Financiera, así que por ahora mis aspiraciones son en lo deportivo, sueño con sobresalir en grandes eventos y para poner en alto al país y al equipo para el que trabaje.

