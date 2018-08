VIDEO. Iniesta enamora en Japón con su magia, así se estrenó como goleador

El Barcelona se mostró orgulloso al compartir el video del primer gol de Andrés Iniesta, que con una gran jugada enamoró a la afición del Vissel Kobe de la liga japonesa.

La exestrella del Barça ha comenzado a dejar huella en su nuevo club, tras haber marcado este sábado, su primer gol en la victoria por 2-1 del Vissel Kobe ante el Jubilo Iwata, en una gran jugada en la que recordó al histórico Dennis Bergkamp.

Muy contento por la victoria de hoy! Vamoooooos @vissel_kobe! Ahora a por el partido del miércoles. Seguimos!!

Very happy for today’s victory! Come on @vissel_kobe! Now heading for Wednesday’s game pic.twitter.com/tHM1Aow6uF

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 11, 2018