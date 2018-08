Los Gay Games, un respiro para los deportistas oprimidos en sus países

Los Gay Games, que se celebran en París hasta el domingo, no ensalzan únicamente el deporte y la diversidad, también ofrecen un respiro a los atletas originarios de países donde la homosexualidad debe ser escondida para no ser perseguidos.

Zhang Nan debería estar asistiendo a un curso de francés. Eso es lo que ha dicho a su familia de China para esconder su participación en las pruebas de tenis de mesa de los Gay Games.

Ellos no saben que Zhang está en París para vivir libremente su homosexualidad, durante una competición que reúne a 10.000 participantes provenientes de 90 países. "Mi familia es muy tradicional", explica.

A sus 21 años, Zhang Nan participa en esta 10ª edición de los Gay Games con otros cuatro jugadores chinos de tenis de mesa formando parte de una delegación compuesta por 69 miembros.

"Realmente hay mucho nivel aquí, la competición es exigente. Pero yo he venido aquí, sobre todo, para encontrar un novio", bromea.

"En Uganda, ser gay es ilegal. Los que abiertamente se declaran gays corren el riesgo de ser golpeados en la calle, desalojados de su hogar, encarcelados, o ser asesinados en el peor de los casos", explica Jay Mulucha, jugador de baloncesto transexual, después de un partido disputado con el equipo femenino de Holanda.

Impulsado por sus hermanos y hermanas, Jay Mulucha se acercó al baloncesto en la secundaria.

Destacó por sus cualidades atléticas y logró obtener una beca para unirse a una universidad en Uganda, de la cual prefiere no decir el nombre.

Compatibilizó el baloncesto y la informática, escondiendo su identidad sexual, hasta el día en el que los responsables de la universidad descubrieron en la prensa imágenes de Jay participando en una manifestación LGTB.

Expulsado de su escuela, rechazado por su familia y agredido en varias ocasiones, él, quien nació en un cuerpo de mujer pero quien se siente hombre, decidió sacar a la luz su lucha. "No quiero esconderme más", explica Jay.

Hoy en día es el director de la FEM Alliance Uganda, una organización creada en 2011 para defender los derechos de personas LGTB.

