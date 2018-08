Ana Lucía Martínez gana su primer trofeo con el Madrid

La delantera guatemalteca lució orgullosa con su primer trofeo en su nuevo equipo, el Madrid CFF, además un medio español le dedicó un extenso reportaje.

“Subcampeonas torneo COTIF! A seguir trabajando en la pretemporada”, escribió Ana Lucía Martínez en sus redes sociales, con una foto con el trofeo, luego de caer por 1-0 ante el Levante en la final del Cotif, partido en el que Analu ingresó de cambio en el minuto 52 en lugar de Laura del Río.

Este es el primer logro de la futbolista en su cuarto equipo en España, al que llegó a principios de este mes procedente del Sporting Huelva, antes militó en el Rayo Vallecano y en el Dínamo Guadalajara.

La curiosidad que despierta Ana Lucía, al ser legionaria en un país amante del futbol, llamó la atención del sitio “cotifalcudia.com”, que le dedicó un artículo, en el que habla sobre los obstáculos que ha pasado para realizar sus sueños.

Subcampeonas torneo COTIF! A seguir trabajando en la pretemporada ⚽️🙌🏼💪🏼 pic.twitter.com/calnUgZFG7 — Ana Lucía Martínez (@Analu_Marti21) August 9, 2018

El reportaje comienza con una frase un tanto incómoda, a la que Ana Lucía respondió con tolerancia y serenidad.

“¿Quién no ha escuchado aquello de ‘de Guatemala a Guatepeor?”, es la expresión con la que inicia el escrito, a lo que Analu contestó:

Muy buen artículo 👌🏼🙌🏼🔝 muchas gracias 😁 https://t.co/lxyF8rPEhV — Ana Lucía Martínez (@Analu_Marti21) August 8, 2018

“Al principio me lo decían mucho, ahora lo he escuchado mucho menos pero me parece una frase mal utilizada y algunas veces ofensiva”.

“Creo que como personas, muchas veces en nuestros países de origen no encontramos las oportunidades que deseamos y que afortunadamente en otros países las encontramos”.

El medio también destaca la labor de Ana Lucía, como ejemplo para las mujeres guatemaltecas y resalta que fue protagonista de la campaña lanzada por el Organismo Judicial, “Métele un gol al machismo”.

“Tuve la oportunidad de ser imagen en la campaña impulsada en mi país ya que soy futbolista y he roto muchos paradigmas sociales y culturales”, dijo Analu.

Les agradezco a tod@s sus muestras de cariño en esta nueva etapa de mi carrera 🖤😘 pic.twitter.com/CGUdIvbSEg — Ana Lucía Martínez (@Analu_Marti21) August 2, 2018

“Es una campaña que utiliza el futbol como medio para promover cambios en los patrones culturales machistas y que existan relaciones de igualad entre hombres y mujeres para una vida libre de violencia”, comentó.

Al final, la jugadora dice que confía en que más guatemaltecas crucen el océano para realizar sus sueños.