El Real Madrid oficializa el fichaje de Courtois y la salida de otro jugador

Horas antes del cierre del mercado de verano en Inglaterra, el Real Madrid puso fin a las especulaciones y oficializó el fichaje de Thibaut Courtois.

“El Real Madrid y el Chelsea han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas”, comienza el comunicado del club.

“Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador será presentado a las 13:00 horas en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu”.

“Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa”, finaliza la información difundida en las redes sociales del club español.

Aunque no se especifica el costo del traspaso, la prensa española cree que es por aproximadamente 35 millones de euros.

El guardameta belga habría expresado en más de una ocasión, su deseo por regresar a Madrid, donde viven sus hijos, y debido a que el Chelsea no le daba vía libre, decidió no presentarse a los entrenamientos, por lo que su ahora ex club, lo habría sancionado con una semana sin sueldo.

El fichaje de Courtois se resolvió minutos después de que el Athletic de Bilbao anunció la salida del portero Kepa Arrizabalaga, y aunque no especificó su destino, se sabe que fichará por el Chelsea, para llenar el vacío que dejó el belga.

Kovacic se marcha

Además, el club también oficializó la salida del croata Mateo Kovacic, que ficha por el Chelsea.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado la cesión del jugador Mateo Kovacic para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2019", expresó el club.

El subcampeón del mundo había manifestado su deseo por cambiar de aires, pues quería un club que le garantizara jugar más minutos, por lo que este miércoles viajó a Inglaterra.