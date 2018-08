Gaby, la ciclista y futura administradora de empresas

A sus 25 años de edad Gabriela Jazmín Soto tiene claro que necesita disciplina para alcanzar sus metas.

En los primeros días de agosto anhela ser la campeona de la 18 edición de la Vuelta Femenina a Guatemala, pero en este año dará un gran paso profesional al cerrar la carrera de licenciatura en Administración de Empresas que estudia en la Universidad Galileo.

Gabriela Soto del equipo Decorabaños es la mejor guatemalteca en la #VueltaFemenina Le cuenta a @PublinewsGT y al @ElPopularGT qué se puede esperar de ella hoy. Ocupa el tercer lugar en la clasificación general individual. pic.twitter.com/scSHjQjqq2 — Juan Carlos Ramírez (@JRamirez_PN) August 4, 2018

“El deporte es para disfrutarlo”, le dice Gaby a Publinews mientras un grupo de pobladores de la aldea El Camán, en Patzicía, Chimaltenango la espera con teléfono en mano para tomarse una foto con ella.

Gaby es sonriente, de estatura baja y un poco tímida con la prensa, pero sobre la bicicleta se transforma en una deportista de alto nivel que siempre aspira al éxito.

Foto: Juan Carlos Ramírez

Los sacrificios

Gabriela sabe que para ser ciclista requiere tener una rutina diferente a la de sus amigas.

No sale a divertirse en las noches con sus amigos, asegura que no tiene tiempo para tener novio y los fines de semana no puede compartir con su familia. A cambio de eso, se prepara con un sueño: Que un equipo profesional internacional la integre a sus filas para pedalear fuera de Guatemala.

Foto: Juan Carlos Ramírez

En el ciclismo de ruta se arriesga la vida y Gaby lo sabe. No esconde su miedo. “Temo las caídas, tengo miedo de fracturarme, pero confío siempre en terminar sin novedad las etapas”, asegura la capitalina que desde niña vive en Quetzaltenango.

Ella tiene nueve años de dedicarse al ciclismo, le gustan los frijoles y todo tipo de música.

Foto: Juan Carlos Ramírez

Sus aspiraciones deportivas son altas, pero es consciente de que la carrera universitaria que está a punto de cerrar será una gran herramienta en la competencia de la vida, que no es de velocidad, sino de resistencia.

Al salir hoy ella ocupa la posición 3 de la clasificación general individual a 5 segundos de la líder.