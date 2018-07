Geraint Thomas gana su primer Tour de Francia y desata la locura

Geraint Thomas demostró que es justo merecedor del triunfo final en el Tour de Francia, al terminar este sábado en tercera posición en la vigésima y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 31 km en el País Vasco francés, ganada por el holandés Tom Dumoulin.

Thomas (Sky) entró a 14 segundos de Dumoulin (Sunweb), campeón del mundo contrarreloj, al que sacaba 2 minutos y 5 segundos antes de esta decisiva etapa, y que tenía casi imposible acceder al primer puesto, pero que pudo consolidar su segunda plaza en la general.

La felicidad fue absoluta para el equipo Sky, ya que además del triunfo final de Thomas, el que era líder del equipo, Chris Froome, fue segundo en la etapa, a un segundo de Dumoulin, y ascendió al tercer puesto en la general.

Froome estaba a 13 segundos de Primoz Roglic, tercero en la general antes de esta etapa, pero el ciclista esloveno del Lotto NL Jumbo, pese a ser mejor contrarrelojista, solo pudo ser octavo en la etapa, a 1 minuto y 12 segundos de Dumoulin, y pasó a la cuarta plaza, bajando del podio, cuando aspiraba a desbancar a Dumoulin, que le sacaba 19 segundos, de la segunda posición.

How does @GeraintThomas86 celebrate winning the Tour de France? With a six pack of Welsh Cakes 🙌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/XcgFMWtZZt

— Team Sky (@TeamSky) July 28, 2018