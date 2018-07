FIFA dará a conocer los candidatos al premio The Best este martes 24 de julio 2018

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dará a conocer este martes la lista de los candidatos al premio The Best en la categoría masculina y femenina, que se entregará el próximo 24 de septiembre en Londres.

Este galardón premia al mejor futbolista del mundo por sus logros conseguidos entre el 3 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018.

On Tuesday, we will reveal the nominees for the 2018 #TheBest FIFA Football Awards#TheBest FIFA Women’s Coach (13:00 CET) #TheBest FIFA Men’s Coach (14:00 CET)#TheBest FIFA Women’s Player (15:00 CET)#TheBest FIFA Men’s Player (16:00 CET)

MORE➡️https://t.co/WbmAcmSf8z pic.twitter.com/OQhcegaw3u

— FIFA.com (@FIFAcom) July 23, 2018