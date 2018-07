Pappa: "Por un momento pensé en dejar el futbol pero no me lo merezco ni mi familia"

Este lunes fue presentado el futbolista nacional Marco Pablo Pappa como nuevo jugador de Petapa, equipo al que llega tras salir de Municipal, donde jugó año y medio y ganó un título.

Después de llegar a un acuerdo con el cuadro loro, el jugador llegó esta mañana a las instalaciones del estadio Julio A. Cobar. Había mucha expectativa de la afición de San Miguel por ver a su nuevo refuerzo.

Pappa realizó su primera práctica con la escuadra que dirige del mexicano Rafael Loredo.

Foto: Douglas Suruy

Gran reto

"Es un gran reto, no solo para mí si no que para todos. Es un equipo recién conformado; es un nuevo proyecto con muchos jóvenes que no han estado en Liga Mayor. Me hace recordar mi proceso de formación estar con muchos chicos. Estoy seguro que estos jóvenes van a tener ese hambre de querer salir a ganar partidos e ir aprendiendo poco a poco", manifestó respecto al sus nuevos compañeros.

"Saber que voy a jugar en cancha artificial es difícil pero a mí siempre me ha gustado tomar decisiones de esta índole. Pensé por algún momento dejar un poco el futbol, pero creo que no me merezco esto yo ni mi familia, así que seguir jugando es lo más importante", dijo sobre el tema de la cancha sintética.

Marco Pablo Pappa ya realiza trabajo con el balón, junto al resto de sus nuevos compañeros de Petapa, vía: @DSuruy_DP pic.twitter.com/9pIiioJlES — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 23, 2018

Además añadió: "Creo en el guatemalteco. Me tocó jugar afuera y sé lo difícil que es y con mi talento sobresalí en su momento".

Foto: Douglas Suruy

Su salida de Municipal

Del tema sobre su salida de conjunto munícipe, Pappa dijo que "siempre hubo una buena comunicación con Municipal y lo sigue habiendo. Por ciertos momento saben que se complicaron ciertas cosas en el club; siempre me apoyaron desde el día uno, hasta el final. No tenía contrato, estaba en negociaciones con ellos pero llegamos a un acuerdo, ya que habían cosas que debían cambiar de cierta manera en el contrato. Salgo bien y tranquilo".