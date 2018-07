Cristiano Ronaldo da sus primeras declaraciones como jugador de la Juventus

Después de una semana de silencio, Cristiano Ronaldo selló su contratación con la Juventus, y en su presentación ante la prensa, dio sus primeras declaraciones, por qué dejó al Real Madrid y lo que espera. Los hinchas le dieron una gran bienvenida.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para los fanáticos del Real Madrid. pic.twitter.com/vUPXW9Vl9N — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2018

CR7 se presentó vistiendo una camisa blanca y un traje gris, firmó autógrafos y estrechó las manos de los aficionados, mientras estos se agolpaban y coreaban su nombre, después entró al reconocimiento médico y luego dio sus primeras impresiones como nuevo jugador de la Juventus.





"Fue una decisión fácil. Uno de los mejores equipos del mundo. Es un paso importante en mi carrera y tienen un gran entrenador", fueron las primeras palabras del crack portugués, que dejó el Real Madrid, después de 9 años y haberlo ganado todo.

🔴🎙️@Cristiano RESPONDE a @EduAguirre7 en su PRESENTACIÓN con la Juve: "No creo que los madridistas estén llorando". ¡En DIRECTO en YOUTUBE #ChiringuitoInside!https://t.co/C5ZhVl1FWP pic.twitter.com/cajhUUhf51 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2018

"No creo que estén llorando (los aficionados madridistas). Como he dicho antes, ha sido una historia brillante en el Real Madrid, un club que me lo ha dado todo, pero ha terminado", continuó.

📸OFFICIEL: CRISTIANO RONALDO AVEC SON NUMÉRO 7 😍😍😍 pic.twitter.com/CuR39yJMIJ — JUVENTUS FAN INFO🇫🇷🇮🇹 (@JuventusFanInfo) July 16, 2018

Sobre cómo será la competencia en la liga italiana, comentó: "Es una liga muy difícil y muy táctica. Mi carrera nunca ha sido fácil, pero estoy acostumbrado a la presión y la confianza será importante. Es un desafío difícil pero estaré preparado", explicó.

El fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus, no ha sido el más caro de la historia, como ocurrió con Neymar, por quien el PSG pagó 222 millones de euros, o el de Kylian Mbappé, que costó 180 millones. CR7 llegó a la "Juve" por 100.