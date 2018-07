El gesto con el que Griezmann enamoró a Uruguay tras convertirse en campeón

El delantero francés se robó el corazón de los uruguayos con un gran gesto, al lucir una prenda un símbolo de ese país, luego de convertirse en campeón del mundo.

Antoine Griezmann acaparó todos los focos en la conferencia posterior a levantar la Copa del Mundo, y la prensa destacó el singular detalle.

Y es que una vez más mostró su cariño por Uruguay, y emitió declaraciones envuelto en la bandera de ese país, como una muestra de respeto a la afición y a sus compañeros amigos Diego Godín y José María Giménez.

Todo ocurrió cuando un periodista le propuso que si tanto quería a Uruguay, por qué no lucía la bandera de ese país, a lo que el futbolista respondió con agrado. “Hombre claro”, dijo Antoine, y se envolvió en ella.

El cariño de Griezmann hacia Uruguay viene desde su etapa en la Real Sociedad, donde conoció a Carlos Bueno, jugador con el que entabló una gran amistad.

“Con él empecé a tomar mate todos los días, me aficioné al futbol uruguayo y a ver los partidos de Peñarol”, ha dicho el jugador.

Esta es la segunda vez que muestra su cariño por Uruguay, en el partido ante la “Celeste” en el Mundial, el delantero decidió no celebrar porque tenía “delante a amigos y compañeros. “Le tengo mucho cariño a la cultura uruguaya y a los uruguayos", dijo entonces.

Sobre el título obtenido indicó: “Todavía no me he dado cuenta de lo que significa ser campeón del mundo. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros y de toda la expedición. Estoy deseando celebrarlo con toda la afición de Francia”, expresó.