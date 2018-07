Fernando “el Niño” Torres sorprende y da a conocer el nombre de su nuevo equipo

Después de salir como “rey” del Atlético de Madrid tras ganar la Europa League, Fernando “el Niño” Torres, ha confirmado dónde seguirá su carrera como futbolista.

Torres, campeón con la Selección de España en la Eurocopa 2008 (marcando el tanto de la victoria ante Alemania) y en el Mundial Sudáfrica 2010, ha fichado por el Sagan Tosu, equipo que pertenece a la J-League de futbol.

De momento no han sido revelados los detalles del fichaje, sin embargo, Torres, de 34 años, firmó un contrato por los próximos 18 meses.

Feliz de incorporarme a mi nuevo destino. Sagan Tosu, nos vemos pronto! / Happy to join my new club. See you soon, Sagan Tosu! @saganofficial17 #SaganTosu #JLeague pic.twitter.com/lzLfVBuiaM

— Fernando Torres (@Torres) July 10, 2018