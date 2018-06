VIDEO. Vettel conquista Canadá y lidera la temporada de Fórmula Uno

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, séptima prueba de 2018, y pasó a liderar el Campeonato Mundial de pilotos, en detrimento del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminó quinto.

The moment Sebastian Vettel capped off a stunning weekend in Montreal

✅ Pole position

✅ Led every lap

✅ 50th race win

✅ Championship lead#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TqIbuTNsOR

— Formula 1 (@F1) June 10, 2018