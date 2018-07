Falcao explota con fuertes declaraciones tras la eliminación de Colombia

El delantero colombiano Radamel Falcao García criticó al árbitro estadounidense Mark Geiger tras caer este martes en la tanda de penales 4-3 (1-1) de los octavos de final del Mundial-2018 ante Inglaterra.

"Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido… Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés… no sé… cierta parcialidad había seguro", comentó el 'Tigre' visiblemente enfadado.