El gesto de Sergio Ramos que se hace viral tras la eliminación de España

Duele mucho, por ustedes, por nosotros. Que nadie dude que nos recuperaremos y lo volveremos a intentar una y otra y otra vez. Algunos se irán y otros vendrán pero todos defenderemos siempre esta camiseta con pasión y respeto. En las derrotas es cuando más orgullo siento de ser español. 🇪🇸🇪🇸1⃣5⃣🇪🇸🇪🇸 #VamosEspaña 🇪🇸 … It hurts a lot. For you and for us. Nobody should doubt that we'll recover and be back to try again and again. Some will go and others will come along but we'll all defend this shirt with passion and respect. In defeat I feel even more proud of being Spanish. 🇪🇸🇪🇸1⃣5⃣🇪🇸🇪🇸 #VamosEspaña 🇪🇸

