FIFA filtra fotos del informante que avisó a jugadores del Tri la victoria de Corea

La cuenta oficial de Twitter de la Copa del Mundo ventiló a Hugo Ayala como el ‘informante’ de la Selección mexicana desde la banca, sobre el partido entre Alemania y Corea del Sur que al final fue la clave para que el Tri avanzará a los octavos de final.

Con unas fotografías donde se pueden ver claramente las señas del defensor mexicano, la famosa red social ventiló parte del nerviosismo que se vivió dentro y fuera de la cancha, mientras Suecia goleaba a México 3-0 y la única manera de avanzar a la siguiente fase era que los asiáticos derrotaran a los germanos.

Esto finalmente ocurrió, pero cerca del final del duelo, ya que Alemania siempre fue insistente a la ofensiva y estuvo más cerca de abrir la pizarra antes de que Corea se pusiera al frente.

En tanto que Hugo Ayala, desde la zona de calentamiento, miraba a sus compañeros para avisarles lo que estaba ocurriendo, incluso se aprecia cuando da a conocer que Corea ya estaba ganando 2-0, seguido de otra imagen con un rostro de evidente felicidad por lo que desencadenó ese resultado.

– C'est chaud…

– La Corée a marqué un but !

– Un deuxième but pour la Corée. Allez les gars !

– On est en 1/8 de finale !!

Merci pour ce moment @hugoac_4 😁#MEX #CM2018 pic.twitter.com/5ObjiRDZZG

— Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) June 27, 2018