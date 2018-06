Mechta, el balón que se usará en los octavos de final del Mundial

Los octavos de final del Mundial Rusia 2018, que iniciarán este sábado 30 de junio con el partido entre Argentina y Francia, tendrá una invitada especial. Se trata de Mechta, el balón con el que se disputarán esas instancias.

En el nuevo diseño prevalece el color rojo, que substituirá al actual negro que tiene la Telstar. El resto de elementos son los mismos, según lo diera a conocer la empresa fabricante del esférico, que es encargada de confeccionar los balones de los Mundiales desde 1970.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P

— adidas Football (@adidasfootball) June 26, 2018