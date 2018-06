VIDEOS. Mexicanos se encuentran a un asiático y vean lo que hacen en agradecimiento

Escenas poco comunes se vivieron en la ciudad de México, en donde miles de aficionados agradecieron a Corea la clasificación. No imaginan lo que hicieron con un asiático.

Y es que en medio de la locura que por el pase a la siguiente ronda, miles de seguidores del “Tri” se congregaron en diferentes puntos emblemáticos del D. F., y al ritmo de varias canciones, agradecieron a Corea, uno de los puntos de reunión fue la embajada de ese país en México, a donde cientos acudieron a celebrar.

Así el festejo en la embajada de #KOR en México. pic.twitter.com/gzE9dhm3VG — Fernando Castillo (@DonFernandoC) June 27, 2018

Sin embargo, los seguidores mexicanos se volvieron locos cuando encontraron a un aficionado coreano e hicieron lo impensable. Las imágenes se volvieron rápidamente virales.

Los mexicanos subieron en hombros a un seguidor asiático y entre gritos y aplausos lo pasearon durante varios metros.

MEXICO ES TAN EXTRA QUE VIO A UN ASIÁTICO Y LO CARGARON MIENTRAS CORRÍAN POR TODOS LADOS JAJSHDJA#MexicovsSuecia pic.twitter.com/VJ5nKWXOBT — ˗ˏˋ alo ˎˊ˗ (@Sweetdisastxrr) June 27, 2018

La alegría de los aficionados mexicanos no era para menos, pues su selección estuvo al borde de la eliminación después de haber perdido 3-0 ante Suecia, y si no hubiera sido por la gran hazaña de Corea del Sur, que derrotó por 2-0 al actual campeón Alemania, y lo eliminó, México no hubiera podido pasar a los octavos de final.

Me imagine a BTS llegando a México y una turba de Mexicanos levantandolos "HERMANO COREANO YA ERES MEXICANO" BTS: aigoo aigooo #MexicovsSuecia @BTS_twt pic.twitter.com/xxoQepcR0I — ᴶᶤᶰ 석진 (@btsoneworld) June 27, 2018

“¡Viva Corea!”, “¡Gracias Corea!”, “¡Dependimos de Corea, salió bien al final!”, “¡Pasamos del llanto a la risa!”, eran algunas de las expresiones que se dejaban escuchar en lugares como El Zócalo, el Ángel de la Independencia, o frente a la embajada de Corea.

LOS MEXICANOS CELEBRANDO CON MÚSICA DE BTS PORQUE COREA ELIMINÓ A ALEMANIA Y MÉXICO PASÓ, NO TE LA CREO LOCO@BTS_twt pic.twitter.com/lMuS7nwe5N — crish; (@baangtastic) June 27, 2018

