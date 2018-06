VIDEO. Aficionado peruano que ofendió a hincha rusa pide disculpas

Un aficionado peruano que causó polémica con un video en el que ofende a dos hinchas de Rusia, pidió disculpas hace algunas horas. Atribuyó su comportamiento a la euforia del Mundial.

Y es que el seguidor de Perú recibió miles de críticas por su grabación, que en poco tiempo se hizo viral, pues hizo quedar mal a sus compatriotas.

Fue identificado como Antolin Fernández, quien pidió disculpas con un extenso texto en Facebook, en donde intentó dar una explicación de las imágenes en su video.

“Fueron 11 segundos que dura el video, en donde claramente es fácil sacar conclusiones y ver que falto al respeto a una señorita rusa (quien se hizo posteriormente mi amiga). Porque en efecto, sí existe una falta de respeto de mi parte hacia ella, no pienso justificar mi comportamiento puesto que cualquier argumento sería inválido frente a la prueba irrefutable que representa el video persé”, dice en principio.

El hincha también explica que el video fue enviado a un grupo de amigos, para demostrar su ego, y que en estos grupos se hacen este tipo de bromas, o más pesadas.

“Nunca fue mi intención hacer viral el video. El video lo filtró, en un acto de mala fe y sin mi consentimiento un ‘amigo’, quien no solo mandó el video a otras personas que no formaban parte de mi círculo de amigos, sino qu lo publicó en redes sociales. El resto es historia, en poco tiempo tenía mensajes de otras personas indicándome si era o no era yo el del video”, explica.