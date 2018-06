Gerard Piqué entra en los libros históricos de la selección de España

Un 11 de febrero de 2009, el defensa Gerard Piqué vistió de manera oficial la camisola roja de la selección de España en un juego amistoso ante Inglaterra. Un sueño cumplido.

Después de cumplir un proceso en los equipos nacionales de edad limitada, era el momento de empezar a labrar un camino con el equipo absoluto y así fue, sin imaginar que este se llenaría de muchos triunfos.

Un año después de su debut, se vino uno de sus mejores logros, salir campeón del Mundo en Sudáfrica y dos años después (2012) se consagró con “ la Roja” al ganar la Eurocopa que se disputó en Polonia y Ucrania.

Después de nueve años como uno de los titulares inamovibles en la zaga central, Piqué sumó este día su partido 100 como internacional español y qué mejor que disputando su tercera Copa del Mundo ante su similar de Irán.

Coincidentemente el central español llegó al centenar de juegos el mismo día que el uruguayo Luis Suárez.

MANTIENE LA RACHA

Entre los registros históricos de la selección de España, curiosamente ningún jugador perdió en la conmemoración de su centenario y esta vez no ha sido la excepción. Gerard aumentará está cifra hasta donde llegue con su selección, pero el Mundial de Rusia puede que sea el final en la selección, tal y como la anunciara hace unos días.

"Me he planteado no continuar tras el Mundial de Rusia. Nunca sabes al cien por cien lo que va a pasar. Pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir. Creo que ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande" , manifestó el también defensa del FC Barcelona.