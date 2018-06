Los mejores memes del partido Suecia vs. Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur ha provocado los primeros memes del día, en los que el técnico ha sido la estrella por sus graciosas declaraciones previo al partido ante Suecia.

Y es que el estratega de los coreanos provocó varias reacciones al confesar que había cambiado los dorsales de sus jugadores, pues se enteró que había espías suecos en sus entrenamientos.

Los jugadores de Corea del Sur pic.twitter.com/LHHjqEl2uB — Ivan Schlotthauer. (@SchlotthauerI97) June 18, 2018

Shin Tae-Yong cambió el número en las camisetas de cuatro jugadores, para confundir a sus rivales en Rusia.

Foto: Twitter

"Me enteré de que había espías suecos estudianto nuestros entrenamientos. Por eso me encargué de cambiar los dorsales de mis jugadores cuatro veces, estamos conscientes de que los europeos no nos reconocen por nuestras casas. Suerte el lunes", dijo el estratega.

Que le den la Copa ya, por favor. Entrenador Corea del Sur: “Cambié los dorsales durante los últimos amistosos y entrenamientos para que los rivales se confundan con nuestros jugadores. Sé que para los europeos es difícil distinguir a los asiáticos” Via @AlbertOrtegaES1 pic.twitter.com/QNuMlnUPzg — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) June 17, 2018

Corea del Sur tuvo un amargo debut en el Mundial este lunes, luego de haber caído por 1-0 frente a Suecia.

Corea del Sur – Suecia Kim busca a Kim.#Rusia2018 pic.twitter.com/M9sYWellHH — Puppet on a string (@guardaconvierja) June 18, 2018

Esta es la novena participación de la selección asiática en una Copa del Mundo. Su mejor participación la consiguió en el torneo que organizaron junto con Japón en 2002, en el que al final se ubicaron en la cuarta posición, después de haber caído en las semifinales por la mínima ante Alemania.

Foto: Twitter

Su próximo rival en Rusia será México, al que se enfrentará este sábado en el Rostov Arena.

Exámenes con Mundial incluido (Suecia – Corea del Sur) Pd. Creo que a Rocío le da igual. pic.twitter.com/uLVlNE7Khj — Andrés Salgado (@SalgadoV6) June 18, 2018

